Berlin und seine Flughäfen Muss Tegel wirklich sterben?

Engelbert Lütke Daldrup wollte schnell dorthin, wo es besonders schlimm aussieht. Nach unten, wo die Kabel aus den Kanälen quellen, Kühlleitungen lecken, Gepäckbänder stocken. Der Leiter der Berliner Flughafengesellschaft sagte: "Das ist veraltete Technik aus den Sechzigerjahren und total sanierungsbedürftig."

Der Flughafenchef hatte Journalisten Ende Juli in die Innereien von Tegel geführt, um ihnen zu zeigen, dass der Airport, den die Berliner so schätzen, eigentlich Schrott ist und es an ein Wunder grenzt, dass es noch nicht zu größeren Havarien gekommen ist. Es ist ungewöhnlich, dass ein Manager seinen eigenen Betrieb derart madig macht und dann noch einen, der, wie Tegel, richtig Geld verdient.

Hinter Lütke Daldrups Aktion steckte politisches Kalkül. Einer seiner Arbeitgeber, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), braucht dringend Argumente gegen Tegel, seitdem die oppositionelle FDP eine clevere Kampagne losgetreten hat, den innenstadtnahen Airport weiterzubetreiben. Den Hauptstadtliberalen angeschlossen haben sich inzwischen mehr als 200.000 Berliner, die CDU und der Billigflieger Ryanair.

Am Sonntag der Bundestagswahl stimmen die Berliner in einem Volksentscheid darüber ab, ob in Tegel auch nach Eröffnung des Flughafenneubaus BER noch geflogen werden soll. Oder ob auf dem Airportgelände, wie es der rot-rot-grüne Senat plant, Startbahnen und Rollfelder zu einem Wissenschaftscampus und Wohnquartier umgebaut werden. Nach jüngsten Umfragen ist eine Mehrheit dafür, Tegel offen zu halten.

