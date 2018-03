Koch-Ausbildung mit 71 Frau Krügers kulinarische Abenteuer

Es fängt nicht gut an mit ihrer Abschlussprüfung zur Köchin, und es wird später nicht besser. Marina Krüger, 71 Jahre alt, geboren 1946 in Berlin-Mitte, mag die Aufgabe nicht, die ihr gestellt wurde. Sie soll eine Fischterrine zubereiten, anschließend eine Barbarie-Ente in Orangen-Portwein-Soße. Wogegen nicht grundsätzlich etwas einzuwenden wäre, aber der vorgegebene Warenkorb, den die Prüfer von der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) ihr dafür zur Verfügung gestellt haben, den findet sie äußerst fragwürdig. Die Brombeeren aus Mexiko. Die Ente aus Frankreich. Der Zander aus Bayern.

Bevor gekocht wird, gibt es für jeden Prüfling eine Art Menügespräch mit der Prüfkommission, und Marina Krüger ist unzufrieden: "Wer soll denn damit was anfangen? Wenn ich ein Restaurant hätte, würde es das dort nicht geben."

Nachhaltig, regional und vor allem saisonal - so muss man kochen, findet Marina Krüger. Dafür interessiert sie sich, für die Herkunft der Zutaten, für die artgerechte Haltung der Tiere, deren Fleisch auf dem Tisch landet.

Unter anderem, weil ihr solche Dinge am Herzen liegen, hatte sie vor zweieinhalb Jahren noch einmal eine neue Berufsausbildung begonnen. Das mag damit zusammenhängen, dass sie selbst, als Bürgerin, die 44 Jahre ihres Lebens in der DDR zugebracht hat, lange Zeit auch persönlich auf eine artgerechte Haltung verzichten musste.

