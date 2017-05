Bernie Sanders unter US-Präsident Trump Aufrecht, ernsthaft und sehr zornig

Im Herzen des Widerstands sieht es aus wie in einem dieser abgewohnten Best-Western-Hotels in der amerikanischen Provinz. Plüschiger, blauer Spannteppich, Chesterfield-Sofas, Holztischchen mit Tourismusprospekten. An der Wand hängt ein Ölgemälde mit dem Motiv eines nordamerikanischen Waldes.

Es ist das Washingtoner Büro von Bernie Sanders, Senator aus dem Bundesstaat Vermont. Der Mann, den viele Wähler lieber als Kandidaten der Demokraten gesehen hätten als Hillary Clinton. Ein heute 75-Jähriger, der junge Menschen im ganzen Land begeisterte, und der jetzt einer der Anführer jener Bewegung ist, die sich als "Résistance" bezeichnet, als Widerstand gegen Präsident Donald Trump.

Es ist der Mittwoch dieser Woche, es sind verrückte Tage in der amerikanischen Politik. Trump ist auf Weltreise, auch diese Woche gibt es ständig neue Enthüllungen aus dem Russlandkomplex. Am Vortag hat die Regierung einen Haushalt vorgestellt, der den Sozialstaat zertrümmern würde. Die Tage unter Trump sind gekennzeichnet von Chaos und Skandal.

Bernie Sanders liegt fast in seinem Stuhl, das Gesicht ist wie immer ein wenig gerötet, gestreifte Krawatte, ein weiter, dunkelblauer Anzug. Hat er jemals so dramatische Zeiten erlebt?

