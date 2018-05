Bestseller-Autor Ralf Rothmann im Interview "... dass sie uns Kindern das Taschengeld aus den Sparbüchsen klaute"

In Frohnau, dem äußersten Zipfel West-Berlins, lebt Ralf Rothmann, bekannt geworden mit Romanen wie "Milch und Kohle", "Junges Licht" und zuletzt, sehr erfolgreich, "Im Frühling sterben" - man könnte ihn, wenn man denn ein Etikett suchte, für einen Chronisten der alten Bundesrepublik halten. Aber wäre dieser Begriff nicht allzu dürr für einen Autor, der so lebensprall erzählt wie er? Im Mai wird Rothmann 65, dann bekommt er eine kleine Rente: "Ich habe ja mal richtig gearbeitet." Aber erst mal erscheint nun sein neuer Roman, "Der Gott jenes Sommers" spielt 1945 auf einem Gut in Schleswig-Holstein. Es geht um junge Mädchen, junge Männer, das bevorstehende Kriegsende, um Nazifunktionäre; in der Luft liegt eine Mischung aus Apokalypse und Hedonismus.

SPIEGEL: Herr Rothmann, eigentlich ist dieses Buch die Fortsetzung Ihres vorigen Romans.

Rothmann: Nachdem ich "Im Frühling sterben" geschrieben hatte, dachte ich nicht, dass ich noch einmal in diese Naziwelt abtauchen würde - die hat mich zu sehr deprimiert. Aber dann habe ich eine Lesereise gemacht, und in Kiel kam eine ältere Dame zu mir und sagte, sie habe meinen Vater kennengelernt, als jungen Mann noch. Da war sie ungefähr zwölf. Und wie sie dann von ihm erzählte, merkte ich, das kleine Mädchen damals war verliebt gewesen in den 17- oder 18-Jährigen. Und daran hat sich die Geschichte entsponnen.

SPIEGEL: Ihr Vater war ein Vorbild für eine der Hauptfiguren in "Im Frühling sterben". Er taucht auch in "Der Gott jenes Sommers" wieder auf: als junger Melker, der zwangsrekrutiert wird von der Waffen-SS - und der, wie man aus dem Vorgängerbuch weiß, den Befehl erhält, seinen besten Freund zu erschießen.

