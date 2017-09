Zu Besuch bei Starautorin Arundhati Roy "Die Nachbarn aufwecken, darum geht es"

Schon viele haben diese Frau unterschätzt, die nun vorsichtig die Tür öffnet. Auch der Schriftsteller Christian Kracht, der sie 1997 für den SPIEGEL getroffen hat. Er nannte sie "einen zerbrechlichen Vogel".

Arundhati Roy lacht schallend. "Herrje, damit hatte er wirklich nicht gerechnet."

Willkommen bei Roy, 57 Jahre alt, veröffentlichte Bücher bislang: mehrere Dutzend Essays und ein Weltbestseller. Indiens berühmteste Schriftstellerin und zugleich umstrittenste; wahrscheinlich mehrfache Millionärin und leidenschaftliche Kapitalismuskritikerin. Sie wird wahlweise als Aktivistin, Stimme der Dritten Welt, Feministin oder Volksfeindin beschrieben. Sie wird geliebt wie gehasst und immer wieder angeklagt: wegen Verbreitung unsittlicher Schriften und Volksverhetzung (beide fallen gelassen) und Missachtung des Gerichts (verurteilt). Und nicht alle Gerüchte sind übertrieben: Roy lebt in einer atemberaubenden Wohnung.

Allein die Lage: traumhaft. Inmitten Delhis, zehn Minuten vom Diplomatenviertel entfernt, um die Ecke des Lodi-Gartens, in dem - gewollt heimlich, aber nicht besonders geschickt - Pärchen zwischen Mausoleen Händchen halten. Roys Wohnung liegt im zweiten Stock, die Filmplakate im Treppenhaus weisen den Weg. An der vergitterten Haustür geben drei Aufkleber dem Besucher eine Warnung auf den Weg: "Wir müssen in diesen Tagen sehr vorsichtig sein..."

