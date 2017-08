Nobelpreiskandidat Antunes Er lässt nun auch die Verben weg

Da kommt er, das muss er sein. Er biegt um die Ecke, überquert den Platz, geht auf den Hauseingang zu, Nummer zehn, langsam, schlurfend, zwei Packungen Zigaretten in der Hand, Jeans, ein kariertes Hemd, weißes Haar.

Mister Antunes?

Er bleibt stehen, schaut fragend.

Mister Antunes?

Er nickt.

Wir gehen zur Tür, er schließt auf, dann der Aufzug, er drückt auf den Knopf mit der Zwölf. Ein rotes Licht blinkt auf, der Aufzug fährt, Antunes schweigt.

Es ist heiß, sage ich.

Es ist nicht heiß, sagt er, in Afrika ist es heiß, 40, 45 Grad. Nachts wird es kalt.

Wir schweigen. Das Licht blinkt bis zum zwölften Stock.

António Lobo Antunes, Portugiese, Schriftsteller, lebt in Lissabon, am 1. September wird er 75 Jahre alt. Als die Nobelpreisträgerin Herta Müller gefragt wurde, welche Kollegen sie am meisten bewundert, nannte sie zwei Namen. Einer war Antunes.

Ich will hier gleich die Position klären, aus der ich diesen Text schreibe, nicht als ein Kritiker, sondern als Junkie: über den Mann, der mich mit Stoff versorgt. Mit "Fado Alexandrino" fing es an, vor 15 Jahren. Ich las diesen Roman, verstand erst gar nichts, am Ende war ich verloren. Es gibt nicht viele Schriftsteller, die über ihre Sprache, ihren Blick einen eigenen Kosmos erschaffen. Herta Müller gehört dazu, Claude Simon. Antunes ist der König. 27 Romane hat er geschrieben, jährlich kommt einer hinzu.

