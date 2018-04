Bettina Röhl über Ulrike Meinhof und die RAF Meine Mutter, die Mörderin

SPIEGEL: Frau Röhl, Ihre Eltern Ulrike Meinhof und Klaus Röhl waren in den Sechzigerjahren Journalisten, haben gemeinsam die linke Zeitschrift "Konkret" gemacht. Die beiden Eltern ließen sich Ende der Sechzigerjahre scheiden, weil Ihr Vater Ihre Mutter betrogen hat, Ihre Mutter gründete bald danach die terroristische Rote Armee Fraktion, genannt RAF. Lesen wir Ihr Buch richtig, wenn wir daraus schließen, die RAF hätte es nicht gegeben, wenn Ihre Mutter nicht so gekränkt vom Ehebruch gewesen wäre und sie sich in ihrer Mutterrolle wohler gefühlt hätte?

Röhl: Das würde ich nicht so sehen. Dieser Ehekrach meiner Eltern war für meine Mutter sicher ein ganz großes Thema, das sagt auch der Schriftsteller Peter Rühmkorf: Ulrike Meinhof war eine wahnsinnig gekränkte Frau. Rühmkorf wusste auch, wie sehr mein Vater Klaus Röhl in diese andere Frau verliebt war, mit der er heute noch zusammenlebt. Aber Rühmkorf sagte auch: Meinhof ist nun nicht die Einzige in der Menschheitsgeschichte, der so etwas passiert ist. Da kann man nicht gleich die ganze Welt anzünden. Meine Mutter wollte schon vorher die Revolution. Sie wollte als Kommunistin das System der Bundesrepublik bekämpfen, immer sprach sie vom System. Dann geht sie nach der Trennung 1968 nach Berlin, da war sie 33, und will bei der Studentenrevolte mitmischen, will dabei sein bei dem, was dort unter der Führung des sozialistischen Studentenbundes SDS, dem auch Rudi Dutschke angehört, schon in Gang gekommen ist.

PRIVATPHOTO RÖHL Ehepaar Klaus Röhl, Ulrike Meinhof beim Hamburger Galopp-Derby 1963

SPIEGEL: Es ist interessant, wie Ihre Mutter den Hass auf ihren Ex-Mann mit ihren politischen Anliegen verknüpft. In Ihrem Buch veröffentlichen Sie einen Brief, in dem sie schreibt: "Wirklich - das einzige Mittel gegen die Angst ist der Hass. Wenn man sie wirklich hasst, wenn man sich wirklich darüber im Klaren ist, dass das die Fressen sind, die als GIs in Vietnam, Persien, Kambodscha, in den Negergettos, als Werkschutz die Politik des Imperialismus machen - dann kann man was gegen die Angst machen, sich scheiden lassen. Mein GI ist der Röhl. Und meine Angst."

