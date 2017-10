Bienenforscher Die verblüffende Intelligenz des Schwarms

Hinten, am kleinen Weiher, da blüht etwas. Thomas Seeley weiß das, ohne nachzusehen. Schließlich studiert er seit mehr als 40 Jahren die Sprache der Bienen.

"Hier unten, wo es am meisten wimmelt, ist ihre Jobbörse", sagt der Forscher. "Da holen sich die Arbeiterinnen ihre Aufträge ab." Im Moment tänzeln gerade vier oder fünf der heimkehrenden Bienen aufgeregt in einer Richtung, die "Nordwest" bedeutet. Im Nordwesten also, wo der kleine Fischteich liegt, haben sie offenbar eine reichhaltige Futterquelle aufgespürt.

Seeley ist ein weltweit bedeutender Bienenforscher. In einer Baracke am Rand des Universitätsstädtchens Ithaca im US-Bundesstaat New York hat er sich sein Reich eingerichtet. Hier kann er ungestört in die Welt der Bienen eintauchen.

Hinten am Schotterplatz stehen seine Bienenstöcke. Weitere Völker wohnen in Schaukästen im Haus. In die Wand sind Rohre eingelassen, durch die die Bienen Zugang zu ihrem Nest haben. Jedes Insekt ist mit Nummer und Farbe markiert. So können Seeley und seine Mitarbeiter die Aktivitäten jedes Tiers verfolgen und protokollieren.

Oben krabbeln die Ammen über die Waben. Unten, auf dem Tanzplatz, tauschen sich die Nektarsammlerinnen aus. Probleme gibt es derzeit mit der Königin. "Sie haben sie getötet", berichtet eine von Seeleys Doktorandinnen. Es erfordert viel Geschick, in ein Bienenvolk eine fremde Königin einzuschleusen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.