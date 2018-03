Brigitte Bardot Das Rätsel BB

Papa", fragt das kleine Mädchen auf dem Weg zur Schule, "warum lebe ich eigentlich?"

"Um mich glücklich zu machen", antwortet der Vater.

Eine Szene aus dem vergangenen Jahrhundert, aus grauer Vorzeit also. Und trotzdem: Sie habe lange Zeit an horrenden Selbstzweifeln gelitten, sagt die alte Frau, die einst das kleine Mädchen war.

Brigitte Bardot ist heute 83; fast 40 Jahre hat es gedauert, bis sie für sich einen Sinn in ihrer Existenz fand. Einen Zweck, der diese dann ganz ausfüllen sollte: den Tierschutz. Aus der eher brünetten Schülerin mit Entenschnute und Zahnlücke wurde, bloß ein paar Jahre später, B.B. - ein Mythos und der berühmteste Filmstar, den Frankreich je hervorgebracht hat. Doch dafür interessiert sich Bardot schon lange nicht mehr. "Was soll das überhaupt sein, mein Mythos?", schreibt sie fast zornig in einer soeben in Frankreich erschienenen Autobiografie, der dritten und wahrscheinlich letzten. Noch heute falle es ihr schwer zu verstehen, warum sie zur Ikone wurde. Bei Bardot, so viel steht fest, ist das keine Koketterie. "Die Tiere haben mein Leben gerettet", schreibt sie, und man darf das ruhig wörtlich nehmen. Vor den Menschen, "dieser arroganten Spezies", habe sie immer Angst gehabt.

In "Larmes de combat", Kampfestränen, dreht sich also viel um Hunde, Katzen, Esel und Robben; aber nicht nur. Vielmehr ist jedes ihrer Bücher aufs Neue ein Versuch, endlich Subjekt ihrer eigenen Geschichte zu werden. Verständlich für jemanden, der die erste Hälfte seines Lebens damit zubrachte, Projektionsfläche für männliche Phantasmen zu sein. Davon abgesehen, kommt der Erlös des Buchs natürlich ihrer Stiftung zugute.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.