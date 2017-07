Bildungsmisere Letzte Rettung: Internat

Mit jedem Besucher, der durch das Metallportal läuft, steigt Wolfgang Tumulkas Laune. In der alten Markthalle beim Hamburger Hauptbahnhof will er Schüler und Eltern für Internate begeistern. An Ständen hinter ihm präsentieren Schulen ihre Angebote. Tumulka, Anzug, weißes Hemd, gegelte Haare, begrüßt jeden Neuankömmling mit Handschlag.

Vor fast 40 Jahren gründete er die Euro-Internatsberatung in München, an einem Samstag im April hilft er Familien in Hamburg, das passende Internat zu finden: der Mutter eines talentierten Fußballers, der 13-Jährigen, die unbedingt aufs Internat möchte. Und der Familie, die eine Schule mit Sprachprofil und Reitkursen sucht. Häufig sind Probleme mit den Kindern in der Pubertät oder auch eine Trennung der Eltern Gründe dafür, dass Väter und Mütter sich an Internate wenden.

Sind diese Schulen beliebt, läuft Tumulkas Geschäft. Auf einem Banner hinter ihm steht: "Das richtige Internat ist der Aufbruch in eine erfolgreiche Zukunft". Mittlerweile fällt es ihm wieder leichter, Eltern davon zu überzeugen.

In den vergangenen Jahren sah es für deutsche Internate nicht gut aus: Von Salem bis Louisenlund schwanden die Schüler. Der Verband Katholischer Internate und Tagesinternate verzeichnete von 2009 bis 2015 einen Rückgang um fast ein Drittel, an den Schulen der Internate Vereinigung, eines nicht konfessionellen Verbands, sanken die Schülerzahlen um ein Fünftel. Im Verband Evangelische Internate in Deutschland schlossen sieben Einrichtungen, rund 600 von etwa 3000 Plätzen fielen weg.

