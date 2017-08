SAP-Vorstand Bill McDermott Der Mann, der alles verkaufen kann

Der bestbezahlte Manager eines Dax-Konzerns steht im alten Umspannwerk nahe des Berliner Alexanderplatzes und applaudiert der Zukunft. Bill McDermott, Chef des Softwareherstellers SAP, klatscht und lacht, schüttelt Hände, umarmt seine Gäste und posiert unermüdlich mit hochgerecktem Daumen für Selfies. Sein Bodyguard seufzt schicksalsergeben, sein Team weiß: Es wird ein langer Abend werden.

Beim "We the Future Summit", einem SAP-Forum für junge Macher, ist der US-Amerikaner an diesem Mai-Abend in seinem Element. Umringt von Hunderten junger Leute, kann er ausleben, was er am liebsten tut: Menschen anfeuern, inspirieren, lenken, ihnen Geschichten erzählen von seinem Weg nach oben. Denn gibt es einen anderen Platz, an dem man sein will? Unvorstellbar.

Als McDermott sich als junger Mann in einem 99-Dollar-Anzug beim Druckerspezialisten Xerox vorstellte, wollte er nicht nur seinen ersten Job, sondern eines Tages in die Chefetage aufsteigen. Was sonst?

2010, nach Stationen bei Xerox, beim Beratungsunternehmen Gartner, bei dem Softwarehaus Siebel und nach acht Jahren als Leiter von SAP Nordamerika, ist der Mann von ganz unten ganz oben angekommen. Der Firmenmitgründer Hasso Plattner berief den damals 48-Jährigen gemeinsam mit dem Dänen Jim Hagemann Snabe zum Vorstandsvorsitzenden. Seit Mai 2014 leitet der Amerikaner SAP allein und hat die Firma zum wertvollsten Konzern Deutschlands gemacht. Im vergangenen Jahr legte der Aktienkurs um 38 Prozent zu, der Gewinn stieg von 3,1 auf 3,6 Milliarden Euro, und McDermotts Gehalt hat sich fast verdreifacht auf 14 Millionen Euro.

