Geld-Spekulation Was Anleger vom Bitcoin-Boom lernen können

Was sind das für turbulente Zeiten für all diejenigen, die schon eine elektronische Brieftasche und ein paar Bitcoins haben. Anfang der Woche durchbrach der Kurs der virtuellen Währung erstmals die 10.000-Dollar-Marke und stieg dann scheinbar unaufhaltsam weiter, um am Mittwoch zeitweise um gut 20 Prozent nach unten zu rauschen. Die deutsche Finanzaufsicht warnt, Starökonomen wie Joseph Stiglitz fordern ein Verbot, und die aktuellen Prognosen für 2018 reichen von einem weiteren Anstieg auf 40.000 Dollar und mehr bis zum drohenden Totalverlust.

Willkommen in der schwindelerregenden Welt der Kryptowährungen, deren aktuelle Rallye märchenhaft anmutende Geschichten von mühelos zugeflogenem neuem Reichtum schreibt. Wer 2011 für 100 Euro Bitcoins kaufte und sie behielt, konnte sich in dieser Woche zur Kaste der Kryptomillionäre zählen. Der neue Computergeldadel ist eine bunte Gesellschaft aus meist jüngeren Idealisten, Techies, Anarchisten und libertären Anhängern von Friedrich August von Hayek, der schon in den Siebzigern von einer Entnationalisierung des Geldes träumte. Vermögend werden gerade viele Programmierer, die sich in Bitcoin bezahlen ließen. Und Onlinekriminelle, die zu den Ersten gehörten, die die Vorzüge virtueller Währungen erkannten.

Es gab in den vergangenen Jahren schon mehrere Hypes um das Kryptogeld und immer wieder herbe Abstürze. Doch der rauschhafte Wahn dieser Woche ist ein ökonomisches Großereignis. Manche vergleichen es mit der Tulpenblase in Holland um 1635, als für eine Zwiebel zeitweise der Preis eines Hauses in Amsterdam verlangt worden war. Andere fühlen sich an die wildesten Zeiten der "New Economy" Ende der Neunzigerjahre erinnert. Damals schossen selbst Aktien junger Unternehmen durch die Decke, die fantasievolle Versprechungen machten, aber kaum Umsatz und schon gar keinen Gewinn.

