Bleiberecht in Deutschland Warum Herr H. 52 Duldungen bekommen hat

Hätte Kocou H. aus Togo vor 15 Jahren gewusst, wie sein Leben verlaufen würde, er wäre, so sieht er das heute, womöglich gar nicht in das Flugzeug nach Düsseldorf gestiegen. Er ist 49 Jahre alt und macht gerade Pause, morgens und abends arbeitet er in einer Reinigungsfirma in Rostock, sechs Tage die Woche. Unterstützung vom Staat braucht er nicht. "Ich lebe nicht wie ein Mensch", sagt er.

Für sein Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft in Bad Doberan, einem Städtchen 15 Kilometer westlich von Rostock, zahlt er monatlich 183 Euro Miete. Schlafen kann er dort allerdings nicht, seine Arbeit beginnt morgens um fünf Uhr, so früh fährt noch kein Bus nach Rostock. Also trägt er sein Hab und Gut in einer Reisetasche mit sich herum und übernachtet in der Woche dort abwechselnd bei Kollegen, alles Togoer, auf der Couch oder auf dem Boden.

Jeden Sonntag besucht er Freunde mit einer Waschmaschine. Alle drei Monate muss er bei der Ausländerbehörde vorsprechen und um die Verlängerung seiner Duldung bangen. Auch sein Arbeitsvertrag hängt davon ab. Seit mehr als 15 Jahren in einer Endloswarteschleife fest.

