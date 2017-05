Liebe deinen Körper "Ich bin fett"

Selbstliebe sei wie ein Muskel, den man trainieren muss. Das hat Nora Tschirner gesagt. In einem Interview zum neuen Dokumentarfilm "Embrace - Du bist schön" der Australierin Taryn Brumfitt, den Tschirner produziert hat und der am 11. Mai für einen einzigen Tag in den deutschen Kinos lief. In dem Film geht es darum, wie viele Frauen ihren Körper hassen und wie man es schaffen kann, ihn zu lieben.

Ich weiß, wie schwer das ist.

Seit einiger Zeit mache ich einen Pole-Dancing-Kurs. Im letzten Jahr habe ich angefangen, Gewichte zu heben. Seitdem beschreibe ich meinen Körper gern als "stark". Nicht im Sinn von "starke Frauen", denn das ist eine der Bezeichnungen für übergewichtige Frauen, die ich schrecklich finde. Sondern im Sinne von: Ich kann eine Langhantel stemmen und die Kniepresse benutzen. Manchmal sage ich auch einfach: Ich bin fett.

Fett.

Dieses Wort und ich - wir haben eine komplizierte Beziehung. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich versucht, mich vor diesem Wort zu verstecken. Der Satz, vor dem ich mich lange am meisten gefürchtet habe, lautet: Du bist fett.

Dabei ist das doch nichts weiter als eine Tatsache. Wenn ich das Wort "fett" benutze, dann benutze ich es so, wie ich das Wort "klein" benutze oder "groß" oder "grün". Als einfaches Adjektiv, das wertfrei einen Fakt beschreibt. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin Grafikdesignerin. Ich blogge. Ich bin fett. Aber ich bin immer vorsichtig mit diesem Wort, weil ich mir nie ganz sicher bin, wie mein Gegenüber das Wort versteht. Denn "fett" bedeutet für die meisten Leuten viel mehr. Wer fett ist, ist unsportlich. Wer fett ist, trinkt Cola und isst nur bei McDonald's. Wer fett ist, muss undiszipliniert und irgendwie eklig sein.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.