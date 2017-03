Bluttat in Hameln "Dann wird einer von uns nicht mehr leben"

Der hauchdünne Faden, an dem das Leben der Schwerverletzten noch hing, war für einen Moment gerissen. Als der Notarztwagen Kader K. am Abend jenes 20. November ins Krankenhaus brachte, kollabierte ihr Kreislauf. Ein "hämorrhagischer Schock", ausgelöst durch innere Blutungen. Ihr Herz hatte aufgehört zu schlagen.

Doch die Ärzte holten Kader K. zurück. Sie reanimierten die 28-jährige Frau, dann öffneten sie den Brustkorb. Eine Messerklinge hatte den Herzmuskel touchiert. Einen zweiten Schnitt stellten die Ärzte in der Bauchhöhle fest. Auf dem OP-Tisch des Sana-Klinikums von Hameln lag ein geschundener Körper mit gebrochenem Schädel und übersät von Schürfwunden.

Kader K., in ein künstliches Koma versetzt, wird mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Hannover geflogen und dort operiert. Es sollte mehrere Monate dauern, bis sie sich von den Gewalttaten erholte. Der Mann, den sie einst geliebt hatte, der Vater ihres zweijährigen Sohnes, soll sie so zugerichtet haben.

Als sie schwer verletzt vor ihm am Boden lag, nahm Nurettin B. laut den Ermittlungen ein Seil, band es ihr um den Hals und schleifte sie an der Anhängerkupplung seines Autos durch die Straßen. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Anklage gegen den 39-Jährigen erhoben. Der Vorwurf gegen Nurettin B. lautet: versuchter Mord.

