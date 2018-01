Neue Geheimdienstzentrale  "Wenn Sie erst einmal drin sind, können Sie sich relativ frei bewegen"

Der Bundesnachrichtendienst (BND) zieht um: vom bayerischen Pullach in die Hauptstadt. Der neue, noch ziemlich verwaiste Hauptsitz in der Berliner Chausseestraße ist einer der größten Staatsbauten im Land, 280 Meter lang, eine Bruttogeschossfläche von 260.000 Quadratmetern. Die Gesamtplanung des Geländes sowie das Hauptgebäude stammen vom Berliner Architekten Kleihues, 55. Wie die meisten der 4000 Mitarbeiter richtet sich Kahl, 55, seit Mitte 2016 BND-Präsident, erst im Laufe des Jahres in der neuen Zentrale ein. Noch ist die Haustechnik dort eine Herausforderung für ihn und seine Leute. Als Kleihues und Kahl für ein Foto den Trakt des Präsidenten verließen, fiel die Tür zum Sicherheitsbereich zu. Es dauerte, bis ein Mitarbeiter eine Stelle gefunden hatte, an der das Mobilnetz funktionierte, und mit seinem speziellen Diensthandy jemanden erreichte, der den Chef des Hauses wieder in seine Räumlichkeiten einlassen konnte.

SPIEGEL: Herr Kahl, Herr Kleihues, ein weithin sichtbarer Bau für einen Geheimdienst - ein Widerspruch in sich?

Kleihues: Herausforderungen sind das Tolle am Beruf das Architekten. Für den BND zu bauen, ihn sichtbar werden zu lassen, war aber vielleicht sogar einfacher, als eine private Villa zu errichten, bei der man sich alle zwei Tage mit der Ehegattin des Bauherrn oder dem Ehegatten der Bauherrin über weitere Sonderwünsche einigen muss. Mit den BND-Leuten war - für uns fast überraschend - eine echter Dialog möglich, über Funktionales, aber auch über die Ästhetik und wie sich alles fügen sollte.

Kahl: Wenn man 4000 Leute unter einem Dach arbeiten lassen möchte, kann man das kaum tun, ohne sichtbar zu werden. Im Gegenzug war genau das eines der Ziele des Umzugs weg von unserem alten Standort im Wald in Pullach mitten in die Hauptstadt: Wir wollten uns nicht mehr verstecken, wir wollen zeigen, dass wir eine legitime und notwendige Funktion in diesem Staat ausüben. Unsichtbar werden wir dann, wenn wir operativ arbeiten.

SPIEGEL: Was verrät die neue Sichtbarkeit des Auslandsgeheimdienstes über das gewandelte Selbstverständnis des Staates?

