Deutsche Spionage in Italien "Typisch teutonisch"

Das Wartezimmer beim Arzt ist ein guter Ort, um einen potenziellen Spion zu ködern. Man kann sich vertraulich dem Sitznachbarn zuwenden, die Stimme senken und über Prostataprobleme oder Kniebeschwerden plaudern. So etwas schafft Vertrauen. Der Weg zum Verrat ist dann nicht mehr ganz so weit.

Am 2. Juli 1970 lernten sich so zwei Männer in der Praxis eines deutschen Mediziners in Rom kennen: Adolf Lensky, österreichischer Dolmetscher, und Georg Stiberc vom Bundesnachrichtendienst (BND), der sich allerdings als Mitarbeiter des Bundespresseamts vorstellte. Drei Wochen später outete er sich dem neuen Bekannten als Geheimdienstler und bot diesem an, für den BND zu arbeiten. 50.000 Lire sollte er monatlich erhalten, damals ein Facharbeitergehalt.

Pech für Pullach: Der Linke Lensky, einst vehementer Nazigegner, war schon vergeben - an den Geheimdienst des Verteidigungsministeriums in Rom, den SID. Lensky sagte den Deutschen trotzdem zu und arbeitete bis 1979 als Doppelagent.

Er informierte den SID über die Aufklärungswünsche der deutschen Konkurrenz ("Welches Farbfernsehsystem wird in Italien eingeführt?"), über andere BND-Agenten und Kuriere, die Geheimakten aus Pullach nach Rom brachten. Sie waren leicht zu identifizieren: Sie flogen am selben Tag zurück, um Übernachtungskosten zu sparen. Die Kollegen vom "angeblich befreundeten Dienst", wie der BND intern firmierte, seien eben "typisch teutonisch", spottete ein italienischer Nachrichtendienstler.

