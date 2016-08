Urteil gegen Polizisten: Zwei Männer, 228 Babys, jede Menge Elterngeld

Roland Geisheimer / attenzione Angeklagte Sven P. (2. v. l.), Stefan G. (r.) mit Verteidigern

Eine Exfrau kann unberechenbar sein. Ohne sie säße Sven P. nicht hier, in diesem fensterlosen, holzvertäfelten Raum im Landgericht Bochum. Saal C 47, die 6. große Strafkammer, Wirtschaftsstrafsachen. Nur zwei Plätze entfernt sitzt sein Freund Stefan G. Die beiden Männer tragen gebügeltes Hemd unterm Sakko und Lederschuhe zur Jeans. Angeklagt sind sie wegen gewerbsmäßigen Betrugs.

Sie sollen im April vorigen Jahres Elterngeld in 228 Fällen beantragt haben: für 228 Elternpaare, die es nicht gab, und für 228 Kinder, die es nicht gab. So wollten sie jeweils 22200 Euro kassieren. Hätte alles geklappt, hätten die beiden mehr als fünf Millionen Euro erbeutet.

Die beiden mutmaßlichen Betrüger sind Freunde und Familienväter und waren hessische Polizeibeamte. Sven P. und Stefan G. haben gelobt, das Grundgesetz und die geltenden Gesetze zu wahren und ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen. Der Vorsitzende Richter Michael Rehaag wendet sich zu Beginn der Hauptverhandlung an die beiden Angeklagten. Er habe in all seinen Berufsjahren "aktive oder ehemalige Polizeibeamte" nur auf diesem Stuhl sitzen sehen, sagt er und deutet auf den Zeugenstand. Der Richter spricht vom "Mäntelchen des öffentlichen Dienstes", das "dünn" sei, "aber warm hält".

Er fragt: "Wie kann es dazu kommen, dass zwei Polizeibeamte mit gesicherter Existenzgrundlage so etwas tun?"