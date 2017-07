AUS DEM SPIEGEL

Empfindliches Naturparadies Warum der Bodensee sich plötzlich rot färbt

Klimawandel und die Invasion fremder Tier- und Pflanzenarten verändern Deutschlands größtes Binnengewässer. Und die Fischer beklagen ein Zuviel an Umweltschutz: Das Wasser ist so sauber, dass es an Nährstoffen mangelt.