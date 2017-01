Ex-Kanzleramtsminister Ärger um Hombachs altes Haus

Wenn dies ein amerikanischer Spielfilm wäre, würde die Kamera jetzt langsam durch eine viel zu stille Straße auf das Haus zufahren. Dazu dramatische Musik, dunkle Wolken und hinter einem der Fenster eine unerklärliche Bewegung, damit auch dem Letzten klar wird: Auf diesem Haus liegt ein Fluch.

Das ist natürlich ziemlicher Unsinn. Bei der Hermann-Lickfeld-Straße handelt es sich um eine Spielstraße, deshalb ist es da immer recht still. Es gibt keine dramatische Musik, gerade auch keine dunklen Wolken, und die Bewegung hinter dem Fenster kommt von Handwerkern, die hier renovieren.

Das Einzige, was stimmt, ist also die Sache mit dem Fluch.

Der Mann, der die Doppelhaushälfte einst gebaut hat, kam deshalb ins Straucheln und gab kurz danach als Kanzleramtsminister auf. Der Unternehmer, der sie kaufte, ging mit seiner Firma pleite und kassierte mehr als fünf Jahre Haft. Und jetzt gehört das Haus einer Stiftung, genauer gesagt, deren Immobilientochter, und schon wieder geht der Ärger los. Denn die Frage drängt sich auf: Warum hat die Stiftung der Familie Brost - Ex-Miteigentümerin der WAZ-Gruppe - ausgerechnet das alte Haus von Bodo Hombach in Mülheim an der Ruhr gekauft?

1999 hatten Zeugen behauptet, Hombach habe den Bau teilweise illegal finanziert. Die Affäre beschleunigte den Abgang des einstigen SPD-Überfliegers. Später rückte er an die Spitze des WAZ-Zeitungsverlags, wurde Berater der Familie Brost, und dann: Vorstandsmitglied ihrer Stiftung. Hat Hombach, 64, also sein altes Haus für die Stiftung zurückgeholt? Gab es kein anderes, das sie hätte kaufen können, etwa in Essen, wo die Stiftung sitzt? Und was hat das noch mit den "ausschließlich und unmittelbar mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken" zu tun, zu denen sich die Brost-Stiftung in der Satzung verpflichtet hat?

