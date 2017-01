Automarke Borgward Wiedergeburt einer deutschen Legende - in China

In China gilt Christian B. als bedeutende Persönlichkeit. Er diniert mit dem Sohn des Präsidenten und mit Gouverneuren chinesischer Provinzen. Sein Name steht auf Fahnen, die eine kilometerlange Allee am Rande Pekings säumen. Er prangt an den Overalls von fast 2500 Mitarbeitern einer Fabrik, zu der die Prachtstraße führt.

Zu Hause in Wolfsburg wohnt B. in einer Flachdachvilla aus den Sechzigerjahren. Er trägt Jeans mit Rissen und Turnschuhe, und er raucht E-Zigarette. Bekannt ist der 51-Jährige nur einer kleinen Kundschaft: Bis vor Kurzem betrieb er einen Getränkelieferservice.

Seine Prominenz in China verdankt der Getränkehändler seinem Namen. Christian Borgward ist der Enkel von Carl F.W. Borgward, einem der bekanntesten Autofabrikanten der Fünfzigerjahre. Die Marke geriet so gut wie in Vergessenheit, bis ein Investor aus China sie wiederentdeckte, der Großes mit ihr vorhat.

Wang Jinyu, 53, will den Namen zu Geld machen. Gesprächspartner beschreiben den Ingenieur, der stets in teuren dunklen Anzügen auftritt, als Schöngeist und Schnelldenker, dem man intellektuell nicht so rasch folgen könne.

