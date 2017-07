Grünen-Politiker Palmer Abschieben nach Afghanistan "ist zulässig und vertretbar"

SPIEGEL: Herr Palmer, sind Sie ein ängstlicher Typ?

Palmer: Nein.

SPIEGEL: In Ihrem Buch, das Sie demnächst vorstellen, klingt das aber so: Flüchtlinge sorgen für mehr Kriminalität, belegen Wohnungen und sind nicht schnell genug in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Palmer: Stimmt, aber mit Angst hat das nichts zu tun.

SPIEGEL: Sondern?

Palmer: Nach meiner Auffassung sind das reale Entwicklungen. Ich will vermeiden, dass es so weitergeht. Dafür muss man erst mal nüchtern analysieren, was ist.

SPIEGEL: Sie schreiben: "Wer damals noch aufrichtig überzeugt war, dass sich alles zum Guten wenden würde, kann den eigenen Hoffnungen heute die Fakten gegenüberstellen." Das klingt mehr nach Alarm als nach Handlungsaufforderung.

Palmer: Es ist eher ein Appell, die Wirklichkeit anzunehmen. Es gab damals viele, die wollten die Flüchtlinge zu einem Geschenk für Deutschland, zu einem Kompliment für unsere Weltoffenheit und zur Arbeitsmarktreserve gegen den demografischen Wandel hochstilisieren. Das ist so nicht eingetreten.

SPIEGEL: Sie schreiben auch, es sei ein Problem, wenn jedes Jahr mehr als ein Prozent der Bevölkerung an Flüchtlingen hinzukäme. Wie kommen Sie auf die Zahl?

