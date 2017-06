BVB-Geschäftsführer Watzke "Ich bin völlig fertig"

Am Morgen vor dem Finale zündet sich Hans-Joachim Watzke schon um zehn die erste Zigarette an. Er sitzt im schwarz-gelben Trainingsanzug auf der Terrasse des Schlosshotels Grunewald, des Mannschaftsquartiers. Am Abend wird Borussia Dortmund im Berliner Olympiastadion um den DFB-Pokal spielen, für den Geschäftsführer könnte es ein wunderschöner Tag werden.

Watzke zieht an der Kippe und sagt: "Ich bin völlig fertig."

Ein paar Meter entfernt, im Hotelgarten, sitzt Zeitung lesend Thomas Tuchel, der am Abend den Pokal holen und den Watzke drei Tage danach entlassen wird. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, aber nichts ist in Ordnung. Watzke denkt in diesen Stunden über seinen Rücktritt nach, falls das Finale verloren geht, er hat bereits mit anderen Vereinsfunktionären darüber gesprochen.

Hinter ihm liegen die härtesten Wochen seit vielen Jahren. Anfang Februar greifen Dortmunder Chaoten Anhänger von RB Leipzig vor dem Stadion an. Es gibt Verletzte und schockierende Bilder. Watzke wird als geistiger Brandstifter dargestellt, weil er über das Leipziger Konstrukt gesagt hatte: "Da wird Fußball gespielt, um eine Getränkedose zu performen."

