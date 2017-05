Intelligente Pflanzen Erbsenhirn

Die Fliegen, die Tamara Ayoub in die Klimakammer trägt, sind in keiner Hinsicht zu beneiden. Ihre Flügel sind verkümmert; so wurden sie gezüchtet. Sie können daher nicht wegfliegen, wenn die Biologin sie mit ihrer Pinzette packen will. In kleinen Blumentöpfen lauert dann schon der Tod - fleischfressende Pflänzchen, die mit haarfeinen Borsten das Insekt erspüren können: Die Venusfliegenfalle schnappt zu.

Die Fangblätter bleiben geschlossen, bis das Gewächs sein Opfer verdaut hat. Das kann schon mal eine Woche dauern. Heraus fällt dann ein Skelett des Insekts, dem die Säfte der Pflanze alle Nährstoffe entzogen haben.

In freier Natur lockt das listige Gewächs Fliegen, Spinnen und Ameisen mit den roten Innenseiten seiner Blätter und einem duftenden Sekret. Hier, am Institut für Evolution und Ökologie der Universität Tübingen, wird ihm die Beute direkt in die Klappfalle geworfen. Im Gegenzug sollen die Pflänzchen zeigen, ob sie Zusammenhänge kapieren: Sie sollen lernen, dass dem Leckerbissen stets ein blauer Lichtschein vorausgeht.

"Pflanzen gelten als fade, weil sie bloß herumstehen und wachsen", sagt die Tübinger Pflanzenökologin Katja Tielbörger, Ayoubs Chefin: "Aber gerade weil sie vor Feinden nicht flüchten oder ihren Standort wechseln können, müssen sie gute Überlebensstrategien haben und flexibel auf ihre Umwelt reagieren."

