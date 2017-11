Botschafter Heusgen "... dass meine Frau Ina eine Stelle in deinem Büro bekommt"

Draußen im Land war Christoph Heusgen all die Jahre nur einer von diesen "Noch nie gehört"-Namen. Er gab fast keine Interviews, hielt nur selten eine Rede, saß nicht bei Anne Will herum. Dem diskreten Herrn Heusgen reichte es völlig aus, dass er die größten Geheimnisse der Bundesregierung kannte und die wichtigste Frau des Landes auf ihn hörte: Kanzlerin Angela Merkel. Schon seit 2005 war Heusgen im Kanzleramt ihr Chefberater für Außen- und Sicherheitspolitik, flog bei jeder Auslandsreise mit, einer der engsten vier, fünf Getreuen. Während andere draußen nur redeten, hatte Heusgen im Amt was zu sagen. Der Rest war Diplomatie, Bescheidenheit, die Stille der Macht.

Umso überraschender, dass nun ausgerechnet der so dezente Heusgen eine Grenze des Anstands verletzt hat. Seit ein paar Monaten ist der Rheinländer der neue deutsche Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York. Es war ein Traum, den ihm die Kanzlerin zum Ende seines Berufslebens, mit 62, erfüllt hat. Doch Heusgen ging nicht allein, er ging mit seiner Frau. Und damit sie in New York bei der Uno einen gut dotierten Posten ergatterte, wollte Heusgen offenbar mit einer anmaßenden Mail mehr Einfluss nehmen, als sich das mit seinem Amt verträgt. Die Mail liest sich so unverschämt, als wäre die Uno seiner Gattin die Stelle schuldig, weil Deutschland zu den größten Zahlern der Weltorganisation gehört. Und tatsächlich bekam Heusgens Frau ihren Arbeitsplatz in Manhattan.

Die Ausgangslage war dabei die gleiche wie bei vielen Botschaftern, die mit Familie um die Welt reisen. Nur dass Heusgen eben seine Beziehungen spielen lassen konnte. Tatsächlich ist das Leben eines Botschafters schwerer, als es das Klischee vom Cocktailempfang in der Residenz vermuten lässt. Reisen über Staubpisten in Gegenden, die aus Dreck, Ärger und diplomatischen Notfällen bestehen; Kinder, die jeden Tag mit dem Panzerwagen zur Schule gebracht werden müssen, damit sie nicht entführt werden. Und alle paar Jahre das nächste Land, das nicht viel besser ist, bevor man endlich mal in Paris oder London landet. Das größte Risiko aber ist, mit einem anderen Partner in den Job hineinzugehen als wieder heraus. Das Auswärtige Amt weiß schon, warum es nicht über die Scheidungsrate spricht: Die Zahl der Ehen, die kaputtgehen, dürfte stark über dem Beamtendurchschnitt liegen. Heusgen ist auch schon in der zweiten.

