Brandanschlag auf Obdachlosen Gefährliche Freunde

Seine Mutter schickte ihn fort aus Syrien, in Deutschland sollte ihr Bashar Schutz suchen. Nun sitzt der 15-Jährige in Haft - er soll in Berlin mit Kumpels einen Obdachlosen angezündet haben. Wie konnte es dazu kommen?

DPA U-Bahnhof Schönleinstraße