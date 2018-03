Ein Alltagsforscher erklärt Warum wir unseren Geburtstag feiern

Es ist ein Datum, dem niemand entkommt - irgendjemand gratuliert immer. Und selbst wenn alle es vergessen, bleibt es ein Fest von durchschlagender Wucht.

"Zum Geburtstag", so sagt es der Philosoph und Medienwissenschaftler Stefan Heidenreich, "feiern wir die Idee vom modernen Menschen. Anders als die übrigen Feste im Kalender hebt dieser Tag das Individuum aus der Masse seiner Mitmenschen heraus. Dass man die bloße Existenz jeder x-beliebigen Person jemals so wichtig nehmen könnte, war lange unvorstellbar."

Wie eine doppelte Entwicklungsgeschichte liest sich, was Heidenreich in einem neuen Buch über die Tradition des Geburtstagfeierns in Mitteleuropa erzählt. Der Mensch löst sich von göttlichen und weltlichen Herrschern, entdeckt sein individuelles Schicksal und damit den Wert der eigenen Geburt - und zugleich erfassen Staatsapparate immer umfassender die Lebensdaten und bekräftigen damit ein neues Bewusstsein.

"Bereits im Römischen Reich nutzte die Verwaltung Geburtenregister, um Steuern einzuziehen oder junge Männer für Kriege zu rekrutieren", sagt Heidenreich. "Auch Geburtstagsfeste gehörten zum Alltag. Aber man feierte damals längst noch nicht sich selbst, sondern stellvertretend einen persönlichen Schutzgott und damit die himmlische Ordnung."

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.