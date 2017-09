Digitalisierung Wie wir endlich schnelles Internet für alle bekommen

Autos werden smart, Häuser und ganze Städte, doch wie smart ist der Staat? Kaum etwas im Alltag ist noch so analog wie der Umgang mit Behörden. Zum Bürgeramt fahren, Nummer ziehen, warten, Formulare ausfüllen - so sieht er aus, der Alltag in den Kommunen, seit Jahrzehnten kaum verändert. Während wir selbstverständlich online einkaufen, Geld überweisen und den nächsten Urlaub buchen, wiehert allerorts der analoge Amtsschimmel.

Zwar hat der Bundestag 2013 schon ein "E-Government-Gesetz" beschlossen, geändert hat sich seither indes wenig.

Wie es um die digitale Verwaltung hierzulande bestellt ist, hat Michael Boberach gerade wieder selbst erfahren: Der 41-Jährige ist Vater geworden, musste eine Geburtsurkunde beantragen, einen Kinderausweis und Kindergeld. Das freudige Ereignis bedeutete Wartezeiten in mehreren Ämtern, stets musste er dieselben Daten aufs Neue eintragen und unterschreiben.

In Zukunft könnte das Krankenhaus die Geburt bestätigen und damit alles Weitere auslösen: Die notwendige Urkunde würde erstellt, ein erster Ausweis und das Kindergeld würden beantragt, die jungen Eltern an die notwendigen Erstuntersuchungen und die Möglichkeiten des Elterngelds erinnert.

