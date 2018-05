Skandal um Bremer Behörde 1000 Euro - schon klappte das Asylverfahren

Nuri Khalil(*) steht in einem gelben Nike-Shirt vor zwei Fleischspießen in einer Dönerbude in Cuxhaven. Der Kurde lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland, aber ein anerkannter Flüchtling ist er erst seit Kurzem, seit zwei Jahren.

Seine vorherigen Versuche hatten nicht gefruchtet. Den ersten Asylantrag hatte das Amt abgelehnt, seine Klage das Verwaltungsgericht abgeschmettert. Khalil hätte, wenn alles nach Recht und Ordnung in der Bundesrepublik gelaufen wäre, vor Jahren abgeschoben werden sollen.

Aber dann hörte Khalil von diesem Anwalt, Irfan C., dem nachgesagt wurde, auch in schwierigen Fällen helfen zu können. Gegen Geld, bar auf die Hand. Khalil fuhr in die Kanzlei nach Hildesheim – und erhielt wenige Monate später die ersehnte Anerkennung.

Khalil eilt hinter der Theke seiner Dönerbude hervor und legt stolz seine Papiere auf den Tisch. "Die Flüchtlingseigenschaft wird zuerkannt", steht in dem dreiseitigen Asylbescheid der Flüchtlingsbehörde aus Bremen. Ziel erreicht.

Sein Fall klingt nicht nach der Bundesrepublik, die von dem Selbstverständnis lebt, dass ihre Behörden und ihre Bürokratie funktionieren und ihre Beamten streng nach Vorschrift arbeiten. Was sich in Bremen, in der Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), in den vergangenen Jahren ereignet hat, klingt eher nach Bananenrepublik.

