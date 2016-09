Neuer Brennertunnel Europas Nabelschnur

DPA Besucher im Zugangsstollen zum Tunnel bei Steinach in Österreich

Tief im Berg unter dem Tiroler Dorf Aldrans treiben Mineure Löcher ins Schiefergestein. Sie verfüllen drei Zentner Sprengstoff, gehen in Deckung, dann ist der Sprengmeister dran: ein Knopfdruck, ein Knall, und eine Druckwelle rollt durch den Stollen.

170 Zentimeter pro Sprengung kommen Österreichs Tunnelgräber im Fels voran. Rund um die Uhr geht es so in Richtung Italien. Von Innsbruck in Nordtirol nach Franzensfeste in Südtirol, 64 Kilometer quer durch den Bauch der Alpen soll später einmal dieser Brenner-Basistunnel (BBT) führen - als längste unterirdische Eisenbahntrasse der Welt.

Sechs Sprengtrupps sind derzeit im Einsatz, unterstützt von einer Tunnelbohrmaschine, 1800 Tonnen schwer, Stückpreis fast 20 Millionen Euro. An einer besonders heiklen Stelle, am Wolfendorn östlich des Brennerpasses, werden die Tunnelbauer 1800 Meter Felsgestein über sich haben. "Da herrschen im Stollen Temperaturen von 35 Grad, das fühlt sich dann so an wie auf den Malediven - nur ohne Ausblick aufs Meer", scherzt Simon Lochmann, Südtiroler und Sprecher des Bauherren, der Brenner Basistunnel BBT SE.

Der Traum von der Unterquerung des Alpenhauptkamms entstand schon Mitte des 19. Jahrhunderts, als es möglich wurde, immer längere Tunnel zu bauen. Doch es dauerte noch über 100 Jahre, bis 1971 die erste Machbarkeitsstudie in Auftrag ging. Seit Sommer 2006 wird nun tatsächlich gebaut - mit steigenden Kosten. "Anfangs war von einer Milliarde Euro die Rede, dann von zwei, von drei, inzwischen sind wir bei etwa 8,8 Milliarden", sagt Lochmann. Es könnte am Ende auch mehr als das Doppelte werden, warnte der Österreichische Rechnungshof schon vor Jahren. Der Brennertunnel ist das teuerste Zuschussprojekt in der Geschichte der EU - kann es Erfolg haben?