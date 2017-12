Briten hetzen gegen EU-Bürger "Geh zurück nach Froschland"

Wann immer Agnieszka Pasieczna den Vorhang im Kinderzimmer öffnet, starren sie vier elektronische Augen an. Die faustgroßen Kameras hängen an einer grauen Fassade gegenüber, vielleicht acht Meter entfernt, wie stumme Zeugen der Anklage. "Ich sehe dich. Ich sehe alles", hat ihre englische Nachbarin einmal herübergerufen. Seither lässt Agnieszka die Vorhänge auch tagsüber zu.

Die 39-jährige Polin lebt mit ihrem Mann und fünf Kindern in Great Yarmouth, einem Städtchen am östlichsten Rand Englands, 40.000 Einwohner, ein quietschbunter Vergnügungsparcours am Strand, der in grandioser Übertreibung "The Golden Mile" genannt wird. Charles Dickens beschrieb das Städtchen einst in einem Roman als "besten Ort des Universums" - aber das ist eineinhalb Jahrhunderte her.

Die Familie Pasieczna zog vor zwölf Jahren aus Wrocaw nach Great Yarmouth. Hier gab es Jobs, in der ländlichen Gegend, die an Schleswig-Holstein erinnert, wimmelt es von Farmen, Mastbetrieben, Fleischfabriken. Die Polen waren willkommen, sie lebten sich schnell ein. Das Wohnzimmer strichen sie mintgrün, hängten ein Hirschgeweih unter die Decke und kauften sich zwei Yorkshireterrier. Als Agnieszka eine weitere Tochter bekam, nannte sie sie Diana. "Wie die Prinzessin." Alles war gut - bis zum Sommer 2016.

Es begann mit Kleinigkeiten. "Das hier ist England, sprechen Sie Englisch", sagte eine Frau zu ihr, als Agnieszka in einem Laden mit ihren Kindern redete. "Geh zurück in dein Land", beschimpften Mitschüler Diana. Im Frühjahr dann schraubte die Nachbarin ihre erste Kamera an die Mauer und sagte: "Ich werde mich um das verdammte Polenproblem hier kümmern!"

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.