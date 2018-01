Brexit-Masochismus Die Blutfehde der britischen Konservativen

An einem halbwegs freundlichen Winterabend treffen sich in London rund 600 Konservative zu einer öffentlichen Therapiesitzung. Man hat ihnen versprochen, dass sie hier im Emmanuel Centre, einem gewaltigen Rundbau im Herzen von Westminster, etwas über die Zukunft ihrer Partei erfahren werden. Eingeladen hat der "Spectator", eine Wochenzeitung, die der Regierungspartei für gewöhnlich in inniger Zuneigung verbunden, zuletzt aber an ihr verzweifelt ist.

Vorn auf dem Podium haben die Veranstalter eine Karikatur platziert: Sie zeigt die Regierung als lächerliche Säbelrasselbande, die drauf und dran ist, Premierministerin Theresa May zwischen sich zu zerquetschen. Eher zufällig prangen am Gesims darüber in Bronze drei Worte aus dem Neuen Testament, Matthäus Kapitel 1, Vers 23: "Gott mit uns."

Man darf das bezweifeln.

"Die Lage ist zurzeit wirklich schrecklich", sagt der Historiker Anthony Seldon. Gegen den Brexit sei selbst die Suezkrise 1956 ein Klacks gewesen. Wenn man es genau bedenke, sei es den Tories in ihrer 230-jährigen Geschichte noch nie so schlecht gegangen. Und es könnte noch schlimmer kommen: Sollte die Partei nicht endlich "den Arsch hochkriegen", so Seldon, werde demnächst womöglich ein Sozialist in 10 Downing Street einziehen.

Da geht ein Raunen durch die Menge: Wenn noch etwas den Überlebensinstinkt der Tories zu wecken vermag, dann die Angst vor der Linken. Es sind dunkle Tage für die Tories. Und das liegt nicht nur daran, dass der Winter auf der Insel in diesem Jahr besonders ungemütlich ist.

