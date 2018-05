Brüssels Chefunterhändler Barnier "Der Brexit kennt keine Gewinner"

Der Gottseibeiuns der britischen Medien, der Mann, dem "The Sun" und "Mirror" unterstellen, er wolle das Vereinigte Königreich spalten, der Unterhändler, der eitel bis in die silbergrauen Haarspitzen sein soll, dieser Mann also hält plötzlich inne. Ob sie ein Selfie mit ihm machen könne, will eine Frau wissen, die eben noch im Publikum gesessen hat. Michel Barnier will eigentlich zum Ausgang, doch jetzt blickt er erst mal freundlich in die Handykamera. Politiker nutzen die Gelegenheit und zücken ihr Smartphone, sogar die irische Vizepräsidentin des Europaparlaments drängt sich an den hochgewachsenen Franzosen. "Noch ein Foto?", fragt der geduldig, bevor er sich weiter zum nächsten Termin schiebt.

In Dundalk, einer kleinen Grenzstadt auf halbem Weg zwischen Dublin und Belfast, wird Michel Barnier am Montag vergangener Woche ein Empfang bereitet, wie er Brüsseler Bürokraten nicht jeden Tag zuteilwird. Selbst Irlands Premierminister Leo Varadkar ist da, um den Brexit-Chefunterhändler der EU vor dessen Rede zu begrüßen. "Michel Barnier, das ist in Irland ein vertrauter Name", flötet der irische Außenminister.

Die Popularität Barniers hat einen Grund, denn kein EU-Mitglied wird stärker vom Brexit betroffen sein als Irland. Und nirgendwo dürfte der Brexit härter zuschlagen als hier, keine zehn Kilometer südlich der nordirischen Grenze. Wenn die Briten am 29. März 2019 die Gemeinschaft verlassen, leben die Menschen in Dundalk mit einem Schlag an einer Außengrenze der EU.

