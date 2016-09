Kosten für Deutschland Bluten für den Brexit

Zuweilen geht es in der Politik zu wie im richtigen Leben. Das weiß niemand besser als EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der kein Geheimnis daraus macht, dass er privat wie politisch über einen satten Erfahrungsschatz verfügt.

Deshalb hat er auch eine feste Vorstellung davon, wie sich die Europäer angesichts des Abschieds der Briten aus der Europäischen Union am besten verhalten sollten. "Wenn einen die Freundin verlässt, dann schaut man doch nicht ewig hinterher", frotzelte er unlängst im Kreis von Vertrauten. "Irgendwann kommt der Zeitpunkt, sich nach anderen Mädels umzugucken." Was der Kommissionschef übersieht: Eine Beziehung lässt sich leichter lösen, wenn das Paar nicht verheiratet war. Endet dagegen eine jahrzehntelange Ehe, wird es am Schluss erst richtig kompliziert - und bisweilen teuer für eine Seite.

Das gilt auch für die immerhin über 40 Jahre währende enge Liaison Großbritanniens mit der EU. Am 23. Juni stimmte eine Mehrheit der Briten dafür, die Bindung an die Europäische Union zu kappen, es war eine Entscheidung von globaler Bedeutung. Die Schockwellen, die das Nein der Briten zur EU durch Europas Hauptstädte und nach Brüssel schickte, sind längst nicht verebbt.