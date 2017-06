Britische Premierminsterin May Weichgekocht in die Brexit-Gespräche

Kurz nach dem Wahldebakel von Premierministerin Theresa May meldete sich ein fast Vergessener zu Wort. Auf einer Wirtschaftskonferenz in Polen erteilte der britische Expremier David Cameron seiner Nachfolgerin unerbetenen Rat. Ausgerechnet Cameron, der zuletzt nur noch auf sich aufmerksam gemacht hatte, indem er sich für eine Party als Bond-Bösewicht verkleidet und seine Frau auf Instagram Bilder seiner Zehen veröffentlichte hatte. Cameron sagte: Seine Parteifreundin Theresa May möge sich "etwas umfassender informieren" und danach einen "weicheren" Brexit anstreben.

Der hatte May noch gefehlt.

Es sind Chaostage im Vereinigten Königreich, seit die Konservativen ihre absolute Mehrheit ohne Not verspielt haben. Seither tun sich selbst eifrige Chronisten schwer mit dem Tempo, in dem Gewissheiten zerbröseln. Die Verhältnisse in Westminster haben sich umgekehrt: Während die bis vor Kurzem totgesagte Labour-Partei geeint und selbstbewusst wirkt wie seit Jahren nicht mehr, zerlegen sich die Konservativen lustvoll selbst, obwohl sie immer noch stärkste Partei sind. Wer im Land das Sagen hat, ist unklar. Theresa May, die gefledderte Regierungschefin, jedenfalls nicht.

Seit ihr die Wähler an jenem denkwürdigen 8. Juni ihr Misstrauen aussprachen, trauen sich diverse Konservative aus der Deckung, die angeblich immer schon wussten, dass die 60-Jährige es nicht bringt. Sogar John Major, ein anderer unglücklicher Expremier, drosch auf May ein. Seit Neuestem gilt ein aus seiner Zeit stammendes Bonmot nicht mehr nur ihm, es lautet: "Er ist im Amt, aber nicht an der Macht."

