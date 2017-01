Grüne in Personalnöten Ein Frauenproblem. Ausgerechnet.

Da ist sie wieder, diese Frage, die Katrin Göring-Eckardt nicht leiden kann. Eine Frau aus dem Publikum hat sie gestellt, es geht darum, dass dort oben auf der Bühne drei Männer stehen. Und nur eine Frau. Göring-Eckardt senkt den Blick, sie steht ganz still.

Es ist der vergangene Samstag, die Grünen haben in Berlin zum Urwahlforum geladen, hier stellen sich die vor, die den Bundestagswahlkampf der Partei anführen wollen. Einen Mann und eine Frau wird die Basis wählen, so will es das Prinzip der grünen Doppelspitze. Nur: Die Spitzenfrau ist bereits gesetzt, Katrin Göring-Eckardt tritt ohne Gegenkandidatin an.

Also diese Frage, mal wieder: "Was willst du unternehmen, um mehr Frauen für eine Spitzenkandidatur zu begeistern?" Beim nächsten Mal, so die Frau aus dem Publikum, solle es eine "größere Auswahl" an Frauen geben.

Göring-Eckardt räuspert sich, dann sagt sie, dass sie sich das "nicht gewünscht" und niemanden unter Druck gesetzt habe, nicht zu kandidieren. Konsequenzen? Hält sie nicht für nötig: "Ich glaube, dass wir nicht mehr über Frauenförderung reden müssen auf dieser Ebene", sagt sie, "wir haben ziemlich viele ziemlich gute Frauen in unserem Laden." Doch wo sind sie, diese Frauen?

Gegen Göring-Eckardt wollte keine kandidieren. Und bei der letzten Wahl der Parteivorsitzenden fand sich nur eine Außenseiterin, die gegen Simone Peter antrat. Bis heute ist außerdem unklar, wer Peter beim nächsten Parteitag ablösen könnte. Die Parteichefin ist unbeliebt wie nie, die Chance, gegen sie zu gewinnen, groß. Trotzdem bringt sich bisher keine Frau in Stellung.

