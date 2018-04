In Deutschlands größter Abschiebehaftanstalt Morddrohungen, Randale, Ausbrüche

Im Abschiebegefängnis in Büren gibt es Zellen für die schweren Fälle. Sie nennen sich besonders gesicherte Räume, kurz: bgR. Die Zellen befinden sich im Keller, es gibt darin eine Matratze und eine Toilette, die in den Boden eingelassen ist, mehr nicht. An den Wänden hängen Überwachungskameras.

Wer in den bgR gesperrt wird, trägt meist nicht viel mehr am Leib als eine Papierunterhose. Mit normalen Klamotten, so befürchtet man, könnten sich die Gefangenen strangulieren. Was passieren muss, damit jemand in dieser Zelle landet, geht aus einem Bericht hervor, der vom Personal in Büren verfasst wurde. Es geht darin um einen 28-jährigen Ägypter:

"Der Untergebrachte verlangte einen Tee. Nachdem dieser ihm durch eine Sicherungskraft gereicht wurde, ergriff der Untergebrachte den Becher, um diesen sofort der Sicherungskraft ins Gesicht zu werfen. Offensichtlich war es das Ziel, den Kollegen zu verbrühen. Dem Werfen des Teebechers folgte der Versuch, den Kollegen anzugreifen. Im weiteren Verlauf zerstörte der Untergebrachte den Fernseher und bewaffnete sich mit Scherben und drohte wiederholt damit, Kollegen umbringen zu wollen. Nachdem Verstärkung angefordert wurde, wurde der Untergebrachte mittels Schutzanzug und Schild im Haftraum zu Boden gebracht und anschließend in den bgR Haus 1 verbracht."

Der bgR ist das letzte Mittel, um Häftlingen beizukommen. Es sollte die Ausnahme sein, dass Gefangene dort weggeschlossen werden. In Büren ist es offenbar zur Regel geworden.

Die Haftanstalt in der Nähe von Paderborn ist das größte Abschiebegefängnis Deutschlands. Rund 140 Menschen sind dort untergebracht. Es sind ausschließlich Männer, die meisten sind zwischen 18 und 35 Jahre alt, sie kommen aus Algerien, Marokko und Syrien, aus Indien, Tadschikistan und der Mongolei.

Sie sind nicht in Haft, weil sie Straftaten begangen haben. Sie sind in Büren, weil sie in Deutschland kein Bleiberecht haben und nicht freiwillig ausreisen. Sie haben sich nicht an Aufenthaltsbestimmungen gehalten, und die Behörden befürchten, dass sie vor ihrer Abschiebung untertauchen könnten.

