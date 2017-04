Bürgerversicherung Der Überlebenskampf der privaten Assekuranzen

Vielleicht gehört es zur Ironie der Geschichte, dass der Wahlkampfstart von Martin Schulz ausgerechnet unter dem großen C stattfinden soll. Fast vier Meter hoch ist der Buchstabe, der in der Nacht über der Dortmunder Westfalenhalle leuchtet. Von weit her sieht man sein blaues Licht.

Das C steht für "Die Continentale", einen der größten privaten Krankenversicherer in Deutschland. Es gibt Dortmunder, die entsetzt waren, als die Leuchtreklame auf das Dach geschraubt wurde. Jahrzehntelang hatte dort nur ein gelbes U gestanden. U wie Union Pils. Mit Bier konnte man schon immer etwas anfangen in der Herzkammer der Sozialdemokratie. Für private Versicherungskonzerne gilt das eher weniger.

Ende Juni trifft sich die SPD zu ihrem Bundesparteitag. In Dortmund will sie ein Programm verabschieden, das alle Verheißungen aufbietet, die ihr Kanzlerkandidat Martin Schulz für den angekündigten Gerechtigkeitswahlkampf braucht: kostenlose Kita-Plätze, das verlängerte Arbeitslosengeld Q, ein stabiles Rentenniveau. Und vor allem: ein Konzept für eine solidarische Bürgerversicherung, die gleiche Behandlung von gesetzlich und privat Versicherten verspricht. 68 Prozent der Deutschen, so hat es die Programmkommission der SPD notiert, wünschen sich genau das.

Allerdings hat der Plan auch Gegner, sie gehören zum Konzern mit dem C. Die Zentrale der Continentale liegt nicht weit von der Westfalenhalle entfernt, und längst beraten die Betriebsräte der privaten Versicherer darüber, wie sie ihre Kollegen mit Trillerpfeifen oder Protestplakaten vor dem Saal positionieren könnten. Es gibt nichts, was die private Assekuranz derzeit mehr schreckt als die Bürgerversicherung. Die Branche fürchtet um ihr Überleben. Da gibt man nicht kampflos auf.

