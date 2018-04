Intellektuelle Der Fall Julia Kristeva

In dem vor anderthalb Jahren erschienenen Interviewband "Je me voyage" gibt die in Bulgarien geborene französische Intellektuelle Julia Kristeva über ihr bewegtes Leben Auskunft. An einer Stelle unterbricht sie den Fragesteller, den Psychiater Samuel Dock, und erklärt, dass sie immer eine leichte Störung empfinde, wenn sie abermals einen Preis bekomme oder auch nun von sich sprechen solle: "Wer ist diese Julia Kristeva, von der die Rede ist?"

Es ist eine Frage, die sich mit erneuter Brisanz stellt, seit vor einigen Wochen eine Akte des bulgarischen Geheimdienstes gefunden und publiziert wurde. Dort wurde sie unter dem Decknamen "Sabina" geführt. Die Akte ist umfangreich und umfasst die Zeit von den Sechzigerjahren bis in die frühen Siebziger. Sie enthält Berichte von Treffen in Paris, bei denen "Sabina" sich wenig engagiert zeigte, nur bekannte Informationen wiederholte. Manche Treffen ließ sie platzen. In der internen Auswertung des Dienstes bekommt "Sabina" als Quelle miserable Noten, sie erzählt nur, was ohnehin jeder weiß. Allerdings ist die Akte auch nicht vollständig, schriftliche Berichte "Sabinas" fehlen. Weil es keine gibt oder weil man sie der Akte entnommen hat? Das Rätsel wird größer, je mehr man sich mit der Sache beschäftigt.

Der Schriftsteller Ilija Trojanow, der für seinen Roman "Macht und Widerstand" viele Jahre lang über solche Akten geforscht hat, hegt an ihrer Echtheit keinen Zweifel. Kristeva dementiert jede Zusammenarbeit mit den bulgarischen Diensten, und auch das, so Trojanow in der "Frankfurter Allgemeinen", passt: "Es ist so gut wie nie vorgekommen, dass ehemalige Zuträger, Spione oder Denunzianten ihre Schuld eingestanden haben." Die bulgarische Journalistin Koprinka Tchervenkova, eine ehemalige Dissidentin, sieht in der Akte das Zeugnis eines ganz gewöhnlichen Vorgangs: Eine im Ausland lebende Bulgarin versucht, höfliche Beziehungen zu den Vertretern des Regimes zu unterhalten, während sie ihnen nur Belanglosigkeiten erzählt, um ihre in der Heimat verbliebene Familie vor Repressalien zu bewahren.

