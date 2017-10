"Krumme Geschichte? Merken Sie nicht" Ein Ex-Mitarbeiter des Bundesamts für Flüchtlinge packt aus

Michael Nückel, 58, ist eigentlich Bewerbungstrainer für Arbeitslose. Doch im vergangenen Jahr wollte er helfen, eine nationale Aufgabe zu bewältigen: die Flüchtlingskrise. Nückel heuerte für sechs Monate beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) an. "Erweitertes Instrumentarium" hießen Aushilfskräfte wie er offiziell, kurz EI. Nückel arbeitete als sogenannter Anhörer: Asylbewerber mussten bei ihm vorsprechen, Nückel sollte herausfinden, ob die Menschen in Deutschland bleiben dürfen. Eine sensible Aufgabe, für die er nur wenige Wochen lang ausgebildet wurde. In Nückels Außenstelle ereignete sich zu seiner Zeit einer der bizarrsten Fälle in der Geschichte des Flüchtlingsamts: Der rechtsradikale Soldat Franco A. aus Offenbach gab sich als syrischer Asylbewerber aus - und kam damit durch. Seit Beginn der Flüchtlingskrise haben sich immer wieder Bamf-Mitarbeiter beim SPIEGEL gemeldet, um über die chaotischen Zustände im Bundesamt zu klagen, meistens anonym. Bei Nückel ist das anders. Er will offen reden. Zum Gespräch bringt er einen dicken Stapel eigener Unterlagen ins Berliner Büro des SPIEGEL mit: "Sonst glauben Sie mir das nicht."

SPIEGEL: Herr Nückel, erzählen Sie uns von Ihrer ersten Asylanhörung.

Nückel: Da saß ein Mann aus Iran vor mir, der früher offenbar gefoltert worden war. Nach fünf Stunden Anhörung verschränkte der sich förmlich, neigte den Kopf zur Seite, hielt die Hand so komisch und konnte auch nicht mehr reden. Da habe ich die Anhörung abgebrochen und den Mann mit seinem Begleiter zu einem Psychologen geschickt.

SPIEGEL: Wie haben Sie sich gefühlt?

Nückel: Ich war in dem Moment froh, dass ich die Anhörung abbrechen konnte, weil ich mich für grottenschlecht hielt.

SPIEGEL: Warum?

Nückel: Ich war überfordert mit der Situation. Wenn Sie aus der Schulung kommen und noch nie eigenständig eine Anhörung gemacht haben, ist das Neuland. Sie sind völlig mit sich selbst beschäftigt, Technik, Dolmetscher, den Antragsteller müssen Sie im Auge behalten. Und was jetzt an Sachvortrag kommt, gut, das nehmen Sie auf, aber ich muss ganz ehrlich sagen: Man steht am Anfang wie das Kaninchen vor der Schlange. Da kommt ein Mensch zu Ihnen, den haben Sie nie gesehen, den werden Sie nie wieder sehen. Und jetzt haben Sie wenige Stunden Zeit, um zu ermitteln, ob er Schutz bekommen soll oder nicht. Und der erzählt Ihnen eine Geschichte, bei der Sie sagen: Mein Gott, das verstehe ich noch gar nicht.

SPIEGEL: Wie kamen Sie zur Außenstelle Zirndorf?

