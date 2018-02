Formularstreit vor dem BGH Wie eine 80-Jährige das Sparkassen-Patriarchat bekämpft

Marlies Krämer begann zu kämpfen, weil ihr Reisepass abgelaufen war. Als sie im Rathaus einen neuen beantragen wollte, wurde sie auf dem entsprechenden Formular als "Inhaber" bezeichnet. "Ich war aber eine Inhaberin", sagt sie.

Also verzichtete Krämer auf den Pass und begann stattdessen Unterschriften zu sammeln und für eine Änderung zu kämpfen. Mehrere Jahre lang blieb sie ohne Papiere, bis 1996 der Bundesrat nach EU-Verhandlungen beschloss, die Formulierung anzupassen. "Unterschrift der Inhaberin/des Inhabers", heißt es seitdem in allen Ausweisen.

Es war ein eher kleiner Sieg, zumindest gemessen an der Größe der Aufgabe, die sich Krämer vorgenommen hatte: Sie wollte für die Feminisierung der deutschen Sprache arbeiten. Ihre nächste Kampagne galt den meteorologischen Wetterbezeichnungen. Zusammen mit dem bekannten Wettermann Jörg Kachelmann kämpfte sie gegen die Tradition, Hochdruckgebiete immer nach Männern und Tiefdruckgebiete nach Frauen zu benennen.

Am 20. Februar dieses Jahres will sich die mittlerweile 80-jährige Saarländerin nun auf den Weg nach Karlsruhe machen, zum Bundesgerichtshof. Dort müssen die Richter in einem Rechtsstreit urteilen, den Krämer gegen die Sparkasse Saarbrücken führt. Sie erwartet, dass die Bank ihre Kundinnen in Formularen ausdrücklich in der weiblichen Form anspricht.

