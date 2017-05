Business Fußball "Echte Liebe"? "Scheiß Millionäre"!

Würde man eine Weltkarte des Fußball-Irrsinns basteln, dann müssten auch in Deutschland ein paar Fähnchen stehen.

In Dortmund zum Beispiel, wo der Borussen-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang, 27, Jahresgehalt vier Millionen Euro, wahlweise in einem Aston Martin Cabrio, einem Ferrari, einem Porsche mit Batman-Logo oder einem goldfarbenen Lamborghini durch die Stadt fährt. In München, wo der Stürmer Robert Lewandowski, 28, bis zu 20 Millionen Euro beim FC Bayern kassiert. Und natürlich in Herzogenaurach. Dort ist der Sportartikelhersteller Adidas ansässig, der Real Madrid für einen Ausrüstervertrag eine Milliarde Euro bietet.

Die Menschen lieben den Fußball. Weil dieses Spiel so einfach ist, weil es Emotionen schürt, weil es Ablenkung vom Alltag bringt. Weil jeder mitmachen und mitreden kann. Aber wer versteht noch die Summen, die im Geschäft mit dem Fußball bezahlt werden?

Philipp Lahm sitzt auf einem Sofa in der Agentur seines Beraters Roman Grill, er kommt gerade vom Training beim FC Bayern, die Sonne scheint, es gibt Espresso. Er sagt, für viele Menschen seien die Summen, die im Profigeschäft bewegt werden, "abstrakt".

Für ihn nicht?

