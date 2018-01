"Aufwandsentschädigung" Wie die Internetbotschafterin der Regierung ihr Ehrenamt vergoldet

Im November 2016 stand Gesche Joost auf dem IT-Gipfel in Saarbrücken und versammelte das halbe Bundeskabinett um sich. Fasziniert starrten Angela Merkel und ihre Ressortkollegen auf ein sternförmiges, blinkendes Gerät, das eine Schülerin vorführte. Wenn es nach Gesche Joost geht, soll bald jeder Drittklässler mit dem Calliope mini, so der Name des handlichen Minicomputers, programmieren lernen.

Die Designforscherin machte sich gut zwischen all den Politikern. Für Auftritte wie diesen hatte der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) sie zur ersten Internetbotschafterin des Landes gemacht. Die Wahl schien perfekt zu sein. Joost ist Wissenschaftlerin, technikbegeistert, eloquent. Er könne sich keine Bessere vorstellen, sagte Gabriel, und freue sich sehr, dass Joost als "unabhängige Beraterin ehrenamtlich zur Verfügung steht".

Hunderte Seiten interner Unterlagen aus dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) zeichnen nun ein anderes Bild von der Internetbotschafterin. Von ehrenamtlich und unabhängig kann keine Rede sein. Nach gemeinsamen Recherchen des SPIEGEL und des ARD-Magazins "Report Mainz" kassierte Joost über 50.000 Euro pro Jahr vom Wirtschaftsressort.

Noch schwerer wiegen ihre Interessenkonflikte.

