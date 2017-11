Geheime Bundeswehrstudie Was, wenn der Westen zerfällt?

Wenn die Verteidigungsministerin von Europa spricht, liegt oft ein unterdrücktes Jubeln in ihrer Stimme. Brüssel ist ihre zweite Heimat: Ursula von der Leyen wurde dort geboren, ihr Vater war hoher europäischer Beamter, sieben Jahre lang ging sie auf die "Europäische Schule", und manchmal spielt die Ministerin mit dem Gedanken, ihre politische Karriere in Brüssel zu beenden.

Von der Leyen hat die europäische Verteidigungszusammenarbeit zu ihrem großen Thema erklärt. "Wir haben Quantensprünge nach vorne gemacht", verkündete sie Anfang September beim EU-Verteidigungsministertreffen in Tallinn. Vor einem Jahr sei die Skepsis noch groß gewesen, "doch jetzt spürt man förmlich, dass fast alle unbedingt mitmachen wollen".

Während die Ministerin in der Öffentlichkeit unermüdlich die Zukunft des geeinten Kontinents beschwört, werden manche Strategen im Berliner Bendler-Block beim Wort "Europa" eher depressiv. Sie kennen die "Strategische Vorausschau 2040", die Ende Februar von der Ministeriumsspitze abgezeichnet wurde. Das 102-Seiten-Dokument wird seitdem unter Verschluss gehalten.

Mit gutem Grund. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte spielte die Bundeswehr in den vergangenen Jahren durch, wie gesellschaftliche Trends und internationale Konflikte die Bundeswehrplanung beeinflussen können. Das Ergebnis sind sechs sicherheitspolitische Szenarien, die es in sich haben.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.