Hilfe gegen Stress- und Burn-out Buddhismus to go

Das kennt man: Manager, die von Meeting zu Meeting eilen. Smartphones, die surren und brummen. E-Mails, die einlaufen, auflaufen, einer Antwort harren. Terminkalender, die überquellen. Zeitmanagement, das aus den Fugen gerät. Genervte, gestresste, getriebene Kollegen. Und über allem, thronend und drohend, die Büroseuche unserer Zeit: der Burn-out.

Das kennt man nicht: zehn Minuten Stille. Mitarbeiter, die in kleiner Runde auf dem Boden knien, schuhlos, in Socken und Strümpfen. Stille. Atem. Nichts. Nur Wahrnehmen. Nur da sein.

Beides gibt es bei Beiersdorf, dem Nivea-Konzern in Hamburg. Den Stress und den Druck und die Zeit, die nicht reicht. Und das Gegenteil. Das eine eigentlich immer, zu 99 Prozent. Das andere in geringer Dosis, jeden Mittwoch um 13 Uhr in Raum W1-0265, aber immerhin.

"Ich war am Ende", sagt Barbara Wentzel, eine der Meditierenden. Ein Jahr ist das her. Sie war 49 Jahre alt und wusste zum ersten Mal in ihrem Leben nicht weiter. Bis dahin war es nur aufwärtsgegangen. Sie und ihr Mann waren Erfolgsmenschen, ein Powerpaar mit Familiensinn, fast zu perfekt, um wahr zu sein. Sie hatten drei Kinder in die Welt gesetzt und Karriere gemacht. Sie als Managerin bei Beiersdorf, er als Geschäftsführer in der Schifffahrt. Ihr Leben war ein Leben am Limit, aber es war gut. Da kam das Schicksal.

