Fall Carsten Maschmeyer Ein Rufmörder wird zum Weißwäscher

Die Geschichte beginnt mit einem Rausschmiss. Der Betroffene sinnt auf Rache. Er heuert bei der Konkurrenz an, um gegen ein stattliches Salär seinen früheren Arbeitgeber fertigzumachen, was ihm mithilfe leichtgläubiger Medien auch gelingt. Doch die erhoffte Erfolgsprämie in Millionenhöhe wird ihm verweigert.

Und so wechselt er wieder die Seiten und dann noch einmal.

Was für eine Geschichte. Wenn sie denn so stimmt. Denn der Mann, der sie aufgeschrieben hat, ist ein Manipulateur, ein Rufmörder. Zumindest war er das viele Jahre lang. Jetzt bereut er seine Taten. Sagt er.

Sein Name ist Stefan Schabirosky, sein Gegner von einst Carsten Maschmeyer, der Multimillionär, der Mann der Schauspielerin Veronica Ferres, der Gründer des Finanzdienstleisters AWD, sein angeblicher Auftraggeber war dessen Konkurrent Deutsche Vermögensberatung (DVAG). "Mein Auftrag: Rufmord" heißt Schabiroskys Selbstbezichtigung in Buchform.

Seit zwei Zeitungen vorab Auszüge veröffentlichten, wird über spannende Fragen diskutiert: Lassen sich Medien wirklich so einfach manipulieren? Sind sie auch jetzt wieder den Enthüllungen eines Scharlatans aufgesessen? Und war Maschmeyer gar nicht der etwas halbseidene Aufsteiger, der Anlegern mithilfe seiner Drückerkolonnen fragwürdige Finanzprodukte angedreht hat?

