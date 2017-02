Sex-Vorwürfe gegen Casey Affleck Möglicherweise ein ziemliches Arschloch

Nachdem Casey Affleck im Januar im Beverly Hilton Hotel von seiner Kollegin Brie Larson den Golden Globe für die beste dramatische Hauptrolle in Empfang genommen hatte, geschah etwas Ungewöhnliches. Larson, selbst oscargekrönte Schauspielerin, ignorierte Affleck weitgehend, kein Handschlag, keine Umarmung, kein obligatorisches Küsschen. Stattdessen drehte sie sich einfach um und verließ die Bühne. Anschließend hielt Affleck, mit Zauselbart und wilden Haaren, die er in einen lockeren Zopf gebunden hatte, eine Dankesrede, in der er am Ende plötzlich seine Kinder erwähnte und deren Charakterstärke, all die "Störgeräusche", denen eine öffentliche Person wie er ausgesetzt sei, nicht an sich heranzulassen.

Nur wenige im Publikum begriffen, dass es Affleck in Wirklichkeit nicht um seine Kinder ging, sondern um sich selbst und um die Anschuldigungen gegen ihn, die seine Karriere gefährden könnten. Dabei hatte Affleck schon ein gutes Dutzend Preise für seine Rolle in Kenneth Lonergans Drama "Manchester by the Sea" eingesammelt - und immer noch spricht manches dafür, dass er am kommenden Sonntag auch den Oscar für die beste Hauptrolle bekommen könnte.

Die Auszeichnung wäre nur verdient. Sein Porträt des wortkargen, vom Schicksal zerrütteten Lee Chandler ist ohne Zweifel die beste schauspielerische Leistung des Jahres. Und doch wäre der Preis für Affleck auch ein Statement: die Botschaft, dass es unerheblich ist, was jemand in seinem Privatleben anstellt. Der Academy Award bewerte nur eine künstlerische Leistung, keinesfalls eine moralische.

