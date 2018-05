Konservative Bündnisse Wo sich CDU und AfD einander nähern

Als Ingo Senftleben den Satz über die AfD zum ersten Mal sagte, lag noch Schnee, es war Mitte Januar. Damals nahm kaum jemand Notiz davon, dass Senftleben, Vorsitzender der CDU Brandenburg, gerade das größte Tabu seiner Partei gebrochen hatte: Er werde nach der nächsten Landtagswahl Gespräche mit allen im Landtag vertretenen Parteien führen, kündigte er an - auch mit der AfD und der Linken. Drei Monate später wiederholte Senftleben seine Botschaft, und diesmal machte er bundesweit Schlagzeilen. Ein CDU-Spitzenmann will mit der AfD sprechen - da dauerte es nicht lange, bis Senftleben einen Anruf der neuen CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer bekam. Sie habe ihm freundlich, aber klar gesagt, erzählt Senftleben, dass die Parteispitze seinen Kurs ablehne. Auch Parteichefin Angela Merkel warnte ihn am Rande einer Vorstandssitzung vor den Folgen seines Tuns.

Aber Senftleben bleibt bei seiner Haltung: "Ich will eine neue Debattenkultur in der Politik", betont er. "Gespräche auszuschließen wäre zudem ein Versprechen, das man nach einer Wahl vielleicht gar nicht halten kann", gibt er zu bedenken. In Umfragen vereinten AfD und Linke fast 40 Prozent der Wählerstimmen in Brandenburg auf sich. "Soll ich die alle ausschließen?", fragt Senftleben.

