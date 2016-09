Umstrittenes Handelsabkommen Das Ceta-Problem

Es ist nicht bekannt, dass sich Deutschland jemals zuvor so für Kanada interessiert hätte. Außer vielleicht unter Eishockeyfans.

Es ist auch nicht bekannt, dass sich Deutschland jemals so für komplizierte Fragen des internationalen Handels begeistert hätte. Für Details aus Abkommen, die Namen tragen wie "Transatlantic Trade and Investment Partnership" und "Comprehensive Economic and Trade Agreement".

Irgendetwas muss aber dran sein an diesem Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada, an diesem Ceta. Irgendetwas muss die Deutschen, zumindest eine ganze Menge von ihnen, aufregen. Würde man sonst für sieben Großstädte gleichzeitig eine Massendemo organisieren, 3,4 Millionen Flyer ordern und über 20.000 Aktionspakete an Interessierte verschicken?

Hunderttausende Demonstranten erwarten die Veranstalter am kommenden Samstag beim Aktionstag "Ceta & TTIP stoppen! Für einen gerechten Welthandel!" Das sind Truppenstärken, die das linke Lager in Deutschland bislang nur bei Fragen von Krieg und Frieden, Atomwaffen und Atomenergie auf die Straße gebracht hat. Der Tag ist mit Bedacht gewählt: zwei Tage vor einem SPD-Parteikonvent zum gleichen Thema und bevor der Bundestag über einen entsprechenden Entschließungsantrag abstimmt.

Es muss sich etwas verschoben haben im Land des voraussichtlichen Exportweltmeisters, wenn komplexe Sachverhalte wie Investorenschutz und Schiedsgerichte plötzlich landauf, landab diskutiert werden, die Vor- und Nachteile von Normangleichungen und Vorsorgeprinzipien und ähnlich komplexe Dinge. Es kann da nicht allein um Kanada gehen. Aber worum geht es dann? Was regt die Menschen so auf? Wie lauten ihre Argumente? Und: Haben sie recht?