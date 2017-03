Deutschlands größte Medizinfabrik Wie es in der Charité wirklich zugeht

Tief unten, im Kellerflur, lenkt ein Mann im roten Overall ein Lastenfahrrad über groß gemusterten Fußboden. Vor einer geöffneten Tür hält er an. "Nachschub!", ruft er und schiebt ein längliches Paket in den Raum. Zehn Menschen hantieren an den vollgestellten Tischen, überall Werkzeug, ein paar defekte Lampen, ein Beatmungsgerät. Wie vorgeschrieben überprüfen sie regelmäßig die Geräte des Unternehmens, 71.500 sind es insgesamt und die Vorgaben straff, heißt es im Keller: Das Management erwarte, dass der Apparatepark zwei Jahre länger hält als üblich. Wenn nicht, stehe ein Gespräch mit dem Controlling an.

Tür an Tür, wie ein unterirdisches Dorf erstrecken sich die Werkstätten. Kaum etwas erinnert an die Welt der weißen Kittel auf den oberen Stockwerken - hier, in dem Klinikkeller der Charité, herrscht die Liegenschaftsverwaltung. 2900 Mitarbeiter erledigen all das, was Ärzte und Pfleger nicht leisten. Sie transportieren vorgekochte Speisen durch die Stadt und Tierkadaver aus Versuchslaboren, sie desinfizieren Matratzen und sterilisieren Betten, sie pressen Glas, Papier und entsorgen anderen Müll, fast 26 Tonnen am Tag.

16.210 sicherheitstechnische Kontrollen im Jahr. 99.075 Wartungen und Inspektionen. 1,5 Millionen Postsendungen. Und 114 Millionen Quadratmeter geputzte Fläche. In der Einsatzzentrale der Reinigungsfrauen hängt der Dienstplan mit Steckkarten, jede Menge türkische, serbische und kroatische Namen. Ein mehrsprachiges E-Learning-Programm soll das Personal effizienter arbeiten lehren. Lappen, Schmierseife, Desinfektionsspray, jeder Putzwagen identisch, bloß nicht suchen, nur kein Zeitverlust, sonst sind 200 Quadratmeter Fläche pro Stunde nicht zu schaffen. Deutschlands größte Uniklinik steht unter gewaltigem Kostendruck - wo bleibt da die Menschlichkeit?

